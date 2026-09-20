Жилье для ВПЛ в Харьковской области можно приобрести по городской программе доступного жилья: она покрывает 50% расчетной стоимости. Также предусмотрены льготные и беспроцентные кредиты и компенсация процентов по ипотеке.

Помощь для ВПЛ в Харьковской области стала еще доступнее — в городе действует целевая программа строительства и приобретения доступного жилья на 2021–2030 годы, которой могут воспользоваться переселенцы, фактически прожившие в Харькове не менее года.

Программа предусматривает частичное финансирование стоимости жилья, льготные и беспроцентные кредиты, а также компенсацию части процентов по ипотеке. То есть жилье для ВПЛ в Харьковской области реально приобрести при поддержке государства, если соответствовать условиям.

Сообщает Госмолодежьжилье: один из предусмотренных для ВПЛ вариантов — государственная поддержка в размере 50% расчетной стоимости жилья.

Кто может претендовать. Кандидат должен быть внесен в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, находиться на квартирном учете или быть включен в список желающих вступить в жилищно-строительный кооператив в Харькове. По отдельным направлениям программы учитывают доход семьи, платежеспособность кандидата и уплату первого взноса.

Кроме поддержки 50% стоимости жилья для ВПЛ и тех, кто на квартирном учете, программа дает еще несколько вариантов. Работникам харьковских предприятий покрывают 40% стоимости нормативной площади жилья. Работникам бюджетных учреждений предлагают льготные кредиты до 15 лет под 5% годовых или под 0% при стаже свыше 3 лет. Участникам боевых действий и ВПЛ доступны беспроцентные кредиты до 15 лет, а молодым семьям — льготные кредиты до 30 лет под 0–3% годовых с дополнительными льготами для семей с детьми.

Как получить жилье ВПЛ в Харькове

Для участия нужно находиться на квартирном учете в Харькове и подать документы для включения в Реестр кандидатов по соответствующему направлению программы. Реестры формирует Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета. После включения в реестр и открытия счета в банке-агенте человек становится участником программы. Очередность определяют по дате постановки на квартирный учет.

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