Начало отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году зависит прежде всего от погоды. Отопление будут запускать по критерию постановления Кабмина №830 — когда среднесуточная температура трое суток будет держаться на уровне +8°C или ниже.

Отключение света в Днепропетровской области на следующей неделе будет происходить по опубликованным графикам, параллельно с этим регион активно готовится к холодам. Как сообщает Суспільне Дніпро, в городе продолжается подготовка к отопительному сезону: коммунальщики ремонтируют сети, устанавливают генераторы и резервуары запаса воды.

Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления. Такой порядок закреплен постановлением Кабинета Министров №830, и при принятии учитываются климатические условия и требования соответствующих нормативных документов.

При какой температуре включат отопление

Главным ориентиром для запуска тепла является температура воздуха. Отопительный период должен начаться, когда в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха составит +8°C или ниже.

Ответ на вопрос, когда в Украине начнут отопительный сезон 2026-2027, будет зависеть прежде всего от температуры осенью, состояния энергосистемы и готовности общин. Если похолодание будет коротким и температура снова повысится, это не означает автоматического запуска отопления по всей стране.

Отдельные общины могут принимать решение о начале отопления с учетом фактической погоды и местных условий. Поэтому даже в пределах одной области тепло в дома может поступать неодновременно.

Что происходит в Днепре

Начало отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году напрямую зависит от погоды, поэтому в Днепре готовятся заранее. Ремонтируют теплосети, устанавливают генераторы и резервуары запаса воды — чтобы город стабильно прошел отопительный период даже в непредсказуемых условиях.

Ранее Politeka сообщала, как получить новую денежную помощь в Днепропетровской области до 17 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, будет ли нехватка масла в Днепропетровской области и какие запасы лучше сделать.