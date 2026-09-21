Денежная помощь в Ивано-Франковской области доступна для регистрации — благотворительный фонд «Каритас-Спес» объявил набор участников в проект «Семья семье: Индивидуальная поддержка». На одно домохозяйство предусмотрено 43 200 гривен, но количество грантов ограничено.

Денежная помощь в Ивано-Франковской области открыта для регистрации — благотворительный фонд «Каритас-Спес» Львовской Архиепархии Римско-Католической Церкви в Украине объявил набор бенефициаров в проект «Семья семье: Индивидуальная поддержка». Кроме Ивано-Франковской, программа действует во Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

О старте регистрации сообщил информационный портал «де Допомога». Размер выплаты составляет 43 200 гривен на одно домохозяйство. Полученные средства разрешено направить на профессиональное обучение и переквалификацию, закупку сельскохозяйственных материалов и оборудования — семян, животных, инвентаря, а также на открытие или развитие собственного дела.

Кто может претендовать на выплату

Заявку могут подать многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, и домохозяйства, в составе которых есть люди с инвалидностью. При этом есть важное условие: участниками не могут стать те, кто уже получал денежную помощь в рамках других проектов «Каритас-Спес Украина» или других благотворительных организаций в Украине.

Как зарегистрироваться

Для участия нужно скачать грантовую заявку, заполнить ее, а затем подать через форму предварительной регистрации — для заполнения формы понадобится Google-аккаунт. К рассмотрению принимаются только полностью заполненные заявки без пропущенных разделов.

Конечный срок регистрации — 27 ноября 2026 года, а сам проект реализуется с сентября по декабрь. Стоит поторопиться: количество грантов ограничено, и форма регистрации автоматически закроется, как только наберется необходимое количество заявок.

С вопросами можно обращаться по телефону +380 97 464 92 36 (вторник и четверг с 11:00 до 15:00) или на электронную почту caritas.spes.granty@gmail.com.

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