Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области в виде государственной социальной помощи по уходу могут получить те, кто нуждается в постоянном постороннем уходе. В Пенсионном фонде объяснили, кому назначают выплату и какие документы для нее нужны.

Новая денежная помощь в Днепропетровской области — не единственный вид поддержки для пожилых людей. Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области в виде государственной социальной помощи по уходу могут оформить те, кто по состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, порядок назначения выплаты определяет постановление Кабинета Министров от 02.04.2005 № 261.

Право на помощь имеют несколько категорий. Прежде всего это лица с инвалидностью вследствие войны I группы, а также II и III групп — если они одинокие и по заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК) нуждаются в постоянном постороннем уходе. Те же условия действуют для лиц, которые относятся к лицам с инвалидностью вследствие войны согласно статье 7 закона «О статусе ветеранов войны» и получают пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Помощь также назначают пенсионерам за выслугу лет: лицам с инвалидностью I группы вследствие заболевания, полученного во время службы, и одиноким пенсионерам, которые по заключению ВКК нуждаются в постороннем уходе. Отдельно — одинокие малообеспеченные лица, чей среднемесячный доход за последние 6 месяцев не превышает прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а также малообеспеченные лица с инвалидностью I группы, получающие пенсию.

Выплату могут получить и одинокие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Для этого они должны нуждаться в постоянном постороннем уходе по заключению ВКК и получать пенсию согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Какие документы нужны

Для оформления доплаты подают заявление установленного образца, паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность (паспортный документ иностранца, удостоверение на постоянное проживание или удостоверение беженца), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Дополнительно могут понадобиться декларация о доходах, заключение ВКК о потребности в уходе, а для недееспособных лиц — решение суда о признании лица недееспособным и решение о назначении опекуна.

Как оформить выплату

Заявление с документами подают в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Решение о назначении помощи принимают после рассмотрения полного пакета документов, а выплачивают ее ежемесячно.

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