Подорожание продуктов в Винницкой области продолжается вслед за общеукраинской тенденцией: по данным мониторинга Минфина, только за месяц гречка подорожала почти на 4 гривны за килограмм, а подсолнечное масло перешагнуло отметку 107 гривен.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области — не единственное изменение в кошельках жителей. Подорожание продуктов в Винницкой области продолжается: свежий мониторинг Минфина показывает, что базовая продуктовая корзина за последний месяц заметно выросла в цене.

Заметнее всего подскочила гречка. По состоянию на 20 сентября средняя цена килограмма крупы достигла 78,35 гривны против 74,63 гривны в августе 2026 года — то есть плюс почти 4 гривны за месяц. В розничных сетях разброс существенный: дешевле всего гречку продают в Metro (69,50 грн) и Novus (69,99 грн), а в Megamarket тот же килограмм стоит уже 99 гривен.

Подсолнечное масло тоже выросло в цене, хотя и неравномерно. Рафинированное «Олейна» объемом 850 мл подорожало со 100,68 до 107,30 гривны за бутылку. В то же время масло «Щедрый Дар» того же объема, наоборот, немного подешевело — со 100,07 до 96,99 гривны, поэтому разница между брендами теперь превышает 10 гривен.

Что еще дорожает

Рост цен на гречку и масло совпадает с общей тенденцией, которую фиксирует Госстат: продовольственная инфляция остается одним из главных факторов давления на семейные бюджеты. Данные Минфина обновляются ежедневно и охватывают крупные сети супермаркетов, которые работают и в Винницкой области.

Как сэкономить на продуктах

Самый простой способ — сравнивать цены между сетями перед покупкой: разница на одном и том же товаре, как видно на примере гречки, может достигать почти 30 гривен за килограмм. Актуальные цены на крупы, масло, яйца, мясо, муку и сахар ежедневно обновляются на странице мониторинга цен на продукты портала Минфин.

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