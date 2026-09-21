Подорожание продуктов в Николаевской области ощутили покупатели рынка «Колос»: за месяц заметнее всего выросли цены на молочные продукты, подсолнечное масло и часть овощей, тогда как мясо почти не изменилось в цене.

Цены на продукты в Николаевской области снова пересмотрели — корреспондент издания «Новини-N» побывал на рынке «Колос» в Николаеве и сравнил сентябрьские ценники с августовскими. Подорожание продуктов в Николаевской области сильнее всего затронуло молочный отдел и подсолнечное масло.

Молочные продукты подорожали заметнее всего

Литр молока на рынке теперь стоит 40 гривен, хотя месяц назад за него просили 30–35 грн. Домашнее сливочное масло подорожало с 430–450 до 480–500 гривен за килограмм. Литр подсолнечного масла прибавил 10 гривен — с 80 до 90 грн, а жареное и масло холодного отжима продают по 90 гривен за литр.

Подорожали и сыры: нежирный творог продают по 100–120 грн (в августе — 80), а жирный — по 250 грн за килограмм против 180–200 грн летом. Брынза прибавила около 50 гривен и теперь стоит 250–270 грн/кг. Пол-литровый стакан сметаны подорожал с 80 до 100 гривен, сливки — со 140–150 до 160–170 грн.

Мясо: цены остались на месте

В мясных рядах серьезных изменений не произошло. Мякоть говядины, как и месяц назад, стоит 360 грн/кг, на кости — 300 грн, ребра и грудинка — 230–240 грн. Свиная мякоть держится на уровне 240 грн за килограмм, лопатка и балык — по 220 грн, ребра — 230 грн. Килограмм домашней индейки продают по 230 грн, битой курицы — по 190 грн.

Овощи: картофель и кабачки заметно прибавили в цене

Картофель подорожал с 10–15 до 18–25 грн/кг, кабачки — с 20–30 до 35–45 грн, баклажаны — с 30 до 45–65 грн. Свеклу и капусту еще месяц назад продавали до 15 грн за килограмм, а теперь дешевле 20 грн уже не найти, местами просят и 25 грн. Кукуруза прибавила в цене: початок стоит 15–20 грн против 10–15 грн в августе.

Что наоборот подешевело

Не все позиции дорожают. Слива «угорка» подешевела с 60 до 35–40 грн за килограмм. Огурцы немного отступили: в августе за них просили 40 грн/кг, теперь — 35–45 грн. Морковь, лук и яблоки держатся на прежних уровнях — 20–25, 15–20 и 25–55 гривен за килограмм соответственно.

На что обратить внимание при закупках

Продавцы советуют покупать сезонные товары именно сейчас: осенью на прилавках появились цветная капуста по 40–50 грн/кг, брокколи — 80–100 грн, тыква — 35 грн за килограмм. Пол-литровая баночка меда на рынке стоит 150–200 грн в зависимости от сорта. Персики подорожали с 60–80 до 90+ грн, поэтому их выгоднее заменить яблоками или сливами.

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