Подорожание продуктов в Черниговской области во второй половине сентября заметнее всего по яйцам — за месяц средняя цена десятка выросла сразу более чем на 13 гривен. Дорожает и свинина, особенно ошеек и подчеревина.

Подорожание продуктов в Черниговской области в начале осени не останавливается — теперь заметнее всего подорожали куриные яйца. По данным портала Минфин, который ежедневно мониторит ценники в крупных торговых сетях, средняя стоимость десятка яиц за месяц подскочила сразу более чем на 13 гривен.

Самая популярная позиция — яйца куриные «Квочка» категории С1 (10 штук) — в августе 2026 года в среднем стоила 57,12 гривни. По состоянию на 20 сентября средняя цена выросла до 70,95 гривни. В сети Novus этот десяток продают уже по 78,99 гривни, тогда как в Auchan он пока дешевле — 62,90 гривни.

Ещё заметнее подорожали яйца «Ясенсвит»: десяток С1 за месяц прибавил около 20 гривен — с 59,49 до 79,99 гривни в Novus. Упаковка из 18 штук того же бренда теперь стоит 129 гривен против 106,95 гривни в августе.

Свинина тоже поползла вверх

Подорожание продуктов в Черниговской области заметно и на мясных прилавках. Самым дорогим в сентябре стал свиной ошеек: его средняя цена выросла с 314,38 до 346,45 гривни за килограмм. Подчеревина прибавила более 22 гривен — с 218,14 до 240,30 гривни.

Грудинка подорожала с 205,75 до 218,03 гривни, рёбра — с 230,28 до 241,63 гривни, а шашлык — с 268,52 до 276,13 гривни. Единственная позиция, которая даже немного подешевела, — лопатка: её средняя цена снизилась с 222,67 до 219,64 гривни за килограмм.

Что больше всего прибавило в цене

Самый заметный скачок за месяц — именно яйца, которые традиционно дорожают осенью из-за сезонного спроса и роста расходов на корма. Подорожание средней цены десятка «Квочки» на 13,83 гривни означает рост примерно на четверть всего за один месяц.

Цены портала Минфин отражают средние значения по магазинам крупных сетей, которые работают и в Черниговской области, поэтому местные покупатели видят тот же тренд в своих чеках.

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