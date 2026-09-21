Доплаты для пенсионеров в Полтавской области назначаются автоматически после достижения 70, 75 или 80 лет. Тем, кому исполнился соответствующий возраст, к пенсии ежемесячно добавляют от 300 до 570 гривен.

Надбавка к пенсии по возрасту в Полтавской области начисляется автоматически — как только человеку исполняется 70, 75 или 80 лет, Пенсионный фонд сам увеличивает выплату. Никаких заявлений и справок подавать не нужно.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области зависят от возрастной категории, пояснили в Пенсионном фонде Украины. В 70–74 года ежемесячно добавляют 300 гривен, в 75–79 лет — 456 гривен, а с 80 лет надбавка вырастает до 570 гривен.

Есть одно важное условие: доплату получают только те пенсионеры, чья пенсионная выплата с 1 января 2026 года не превышает 10 340,35 гривни. Если пенсия больше этой суммы, возрастная надбавка не назначается.

Стоит знать, как растет сумма на следующей возрастной ступени. Тот, кому в 70 лет установили надбавку 300 гривен, после 75-летия получит дополнительно только 156 гривен. То есть идет доначисление до полного размера, и в целом после 75 лет надбавка составит 456 гривен.

Начисление начинается со дня достижения соответствующего возраста. Если день рождения приходится на 1 число — доплата придет полным размером уже за этот месяц. Если человек родился, например, 20 числа, сумму рассчитают пропорционально за дни после наступления возраста.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Нет, доплата назначается автоматически по данным из реестра. Проверить начисление можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ или в сервисном центре фонда по месту жительства. Вопросы также принимает контакт-центр Пенсионного фонда Украины — 0 800 503 753.

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