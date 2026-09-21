Подготовка к отопительному сезону в Луцке продолжается, однако уже 21 сентября часть города временно останется без воды из-за аварии на водопроводной сети.
Временное прекращение водоснабжения продолжат из-за аварии на водопроводной сети на улице Винниченко, сообщили в КП «Луцкводоканал». Без воды останутся жители района трех улиц — Винниченко, Яровицы и Франко.
Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают сразу после завершения аварийно-восстановительных работ. Точного времени, когда вода вернется в дома, пока не называют.
Что делать жителям улиц Винниченко, Яровицы и Франко
На время проведения работ жителям этих улиц советуют заранее запастись водой для питья и бытовых нужд.
В «Луцкводоканале» извинились за временные неудобства и поблагодарили жителей за понимание. О завершении ремонта на предприятии сообщат дополнительно.
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