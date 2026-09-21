Денежная помощь в Винницкой области доступна внутренне перемещенным лицам и другим уязвимым категориям — УВКБ ООН продолжает выплаты в 2026 году по программе «Денежная помощь по приоритетам». Размер зависит от категории: от 12 300 грн на человека для эвакуированных.

Денежные выплаты в Винницкой области получают и пенсионеры, и переселенцы — однако денежная помощь от УВКБ ООН оформляется отдельно. В апреле 2026 года агентство ООН по делам беженцев перешло от многоцелевой денежной помощи к подходу «Денежная помощь по приоритетам», который и впредь покрывает базовые потребности уязвимых ВПЛ, тех, кто вернулся, и других категорий.

Денежная помощь в Винницкой области распределяется по нескольким направлениям. Эвакуированные из прифронтовых громад или временно оккупированных территорий могут рассчитывать на 12 300 грн на человека — единовременную выплату сроком на три месяца. Столько же предусмотрено для тех, кто пострадал от обстрелов, вызвавших резкий рост расходов домохозяйства или потерю дохода.

Наиболее уязвимые переселенцы, находящиеся в перемещении более шести месяцев, получают помощь только по направлению после оценки потребностей: 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн в месяц на ребенка или человека с инвалидностью. Для тех, кто вернулся домой в течение последних 12 месяцев и проживает там не менее трех месяцев, предусмотрено 3 600 грн в месяц в течение трех месяцев — в целом 10 800 грн одним платежом.

Еще одно направление охватывает прифронтовые территории в пределах 0–50 км от линии фронта или границы: там помощь достигает 10 800 грн на человека сроком на шесть месяцев. В УВКБ ООН отмечают, что сейчас это направление не является приоритетным в программе.

Как оформить помощь в Винницкой области

Центры регистрации партнеров УВКБ ООН работают в Винницкой области. Запись на онлайн-регистрацию в очереди доступна на сайте r2p.org.ua. Во время собеседования с партнером организации нужно иметь налоговый номер, паспорт, справку ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого банковского счета главного заявителя, свидетельства о рождении детей, документ об опекунстве и медицинское заключение в случае инвалидности.

В УВКБ ООН подчеркивают: право на помощь определяется сочетанием факторов уязвимости и места проживания, а приоритет отдается домохозяйствам с самыми высокими потребностями. Подробные условия и критерии соответствия опубликованы на официальном портале организации.

Ранее Politeka сообщала, надо успеть до 20 сентября: открыта регистрация на новую денежную помощь в Винницкой области.

Как сообщала Politeka, в Виннице готовятся к графикам отключений и блекауту.