Графики отключения света в Чернигове 22 и 23 сентября затронут десятки улиц, где энергетики будут проводить плановые ремонтные работы. Большинство адресов останутся без электроэнергии с 09:00 до 17:00.

Графики отключения света в Черниговской области на этой неделе снова актуализированы — энергетики продолжают проводить плановые ремонтные работы на сетях, и в понедельник и во вторник часть города останется без электроснабжения.

В Чернигове 22 и 23 сентября с 09:00 до 17:00 будут действовать стабилизационные графики, которые затронут значительное количество улиц в разных районах города. Об этом сообщает Черниговоблэнерго.

22 сентября без света останутся жители таких улиц: 1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Авиаторов, Алексеева, Березовая, Белоусская, Борщовая, Вадима Модзалевского, Весенняя, Вишневая, Волковича, Вячеслава Радченко, Героев Чернобыля, Глуховская, Городнянская, Элеваторная, Забаровский, Заньковецкой, Ивана Выговского, Киевская, Корюковская, Кукушанка, Леонида Каденюка, Леонида Пашина, Липинского, Молчанова, Мстиславская, Новая, Одесская, Памятная, Партизанская, Первомайская, Подусовская, Приветная, Пятницкая, Романа Бжеского, Спасателей, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садовая, Седневская, Седневский, Соловьиная, Соловьиный, Спортивная, С. Русовой, Старобелоусская, Старобелоусский, Стародубского полка, Староказарменная, Степана Бандеры, Степной, Степная, Теробороны, Транспортная, Трудовая, Харьковская, Юрия Мезенцева.

23 сентября перечень адресов будет шире: 1-й Глуховский, 1-й Кирилла Разумовского, 2-й Глуховский, 2-й Кирилла Разумовского, Авиаторов, Алексеева, Артиллеристов, Береговая, Березовая, Белоусская, Борщовая, Вадима Модзалевского, Весенняя, Вишневая, Волковича, Гарамов, Героев Чернобыля, Гетьмана Полуботка, Глуховская, Городнянская, Дмитрия Бортнянского, Элеваторная, Забаровский, Заньковецкой, Ивана Выговского, Инструментальная, Кирилла Разумовского, Кленовая, Казацкая, Котляревского, Кривоноса 2-й, Кривоноса 3-й, Кукушанка, Левка Лукьяненко, Леонида Каденюка, Леонида Пашина, Липинского, Луговая, Летная, Менская, Механизаторов, Мира, Молчанова, Мстиславская, Новая, Одесская, Озерная, Памятная, Партизанская, Перемоги, Первомайская, Песчаная, Подусовская, Приветная, Радиозаводская вторая, Радиозаводская третья, Речная, Романа Бжеского, Спасателей, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садовая, Седневская, Седневский, Соловьиная, Соловьиный, Сосницкая, Сосницкий, Спортивная, Стародубского полка, Староказарменная, Степана Бандеры, Степана Подобайло, Степной, Степная, Восточная, Теробороны, Транспортная, Трудовая, Урожайная, Харьковская, Шевченко, Школьная, Юрия Мезенцева, Яблоневая, Яровая, Яровой.

Что нужно знать жителям

Энергетики обращают внимание, что на улице Соловьиная отключение затронет два участка, один из которых может остаться без света до 21:00 в оба дня. Отключения связаны с плановыми и аварийно-восстановительными работами на линиях электропередач, поэтому специалисты просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Жителям Чернигова советуют заранее зарядить павербанки и позаботиться о необходимых запасах воды. Полный перечень адресов и актуальные графики можно проверить на официальном сайте облэнерго.

Ранее Politeka сообщала павербанки стоит зарядить: в Чернигове 20 и 21 сентября вводятся длительные графики отключения света.