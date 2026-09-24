Начало отопительного сезона 2026 в Чернигове уже близко: АО «Облтеплокоммунэнерго» сообщило, что 473 многоэтажки получили акты готовности к зиме — это 67% жилого фонда, который обслуживает предприятие.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области остаются актуальными, но черниговцы уже готовятся к холодам. По данным АО «Облтеплокоммунэнерго», 473 дома в областном центре уже получили акты готовности к отопительному сезону 2026/2027 годов — это 67% жилья, находящегося на обслуживании предприятия.

Ситуация в социальной сфере пока неравномерная. Лучше всего к зиме подготовились детские сады — там акты готовности оформили 76% учреждений. Школы отстают: лишь 56% учебных заведений подтвердили готовность к пуску тепла. Хуже всего ситуация в медицинских учреждениях — показатель составляет всего 42%.

Наиболее проблемными коммунальщики называют дома ОСМД и ведомственный жилой фонд. Именно там количество оформленных актов готовности наименьшее, что может осложнить безопасный и своевременный запуск отопления, если руководители объединений не ускорят подготовку внутридомовых сетей.

Когда в Чернигове включат отопление

Начало отопительного сезона 2026 в Чернигове, как и по всей стране, регулирует постановление Кабмина №830. Согласно документу, отопительный период начинается не позднее чем после трех суток, в течение которых средняя суточная температура держится на уровне +8°C или ниже. Завершается сезон аналогично — когда среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех суток подряд.

Это означает, что конкретная дата пуска тепла в батареи будет зависеть от погоды, а не от календаря. В АО «Облтеплокоммунэнерго» подчеркивают: жителям домов, которые еще не оформили акты готовности, стоит обратиться к управителям или председателям ОСМД, чтобы успеть завершить подготовку до наступления стабильных холодов.

Что проверяют перед пуском тепла

Акт готовности подтверждает, что внутридомовая система отопления промыта, опрессована и готова принять теплоноситель. Без этого документа запуск тепла в конкретном доме могут задержать — даже если город в целом уже начнет отопительный сезон.

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