Денежная помощь в Черниговской области для уязвимых категорий населения доступна по программе «Зимняя поддержка»: в Пенсионном фонде Украины объяснили, куда подавать заявление.

Денежная помощь в Черниговской области для уязвимых категорий населения выплачивается по программе «Зимняя поддержка». Ее условия Кабинет Министров утвердил постановлением № 1084 от 3 сентября 2026 года.

Выплата предусмотрена для жителей восьми областей, среди которых и Черниговская: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская. Деньги предоставляют тем, кто фактически проживает в территориальных общинах, определенных двумя отдельными перечнями.

К уязвимым категориям относятся лица с установленной инвалидностью, граждане, получающие жилищные субсидии, а также семьи, которые получают определенные виды помощи на детей и помощь на проживание ВПЛ.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, для жителей общин из первого перечня заявление на «Зимнюю поддержку» можно подать тремя способами: через сервисный центр ПФУ, через центр предоставления административных услуг или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Для общин из второго перечня заявление подают непосредственно в сельский, поселковый или городской совет. Поэтому прежде чем идти оформлять документы, уточните в местном совете, к какому перечню относится ваша община.

Как оформить «Зимнюю поддержку»

Сначала проверьте, входит ли ваша община в один из двух правительственных перечней. Если она в первом — обращайтесь в сервисный центр ПФУ или ЦНАП. Если во втором — заявление принимает местный совет. При себе стоит иметь документы, подтверждающие категорию: справку об инвалидности, назначенную субсидию или соответствующие выплаты на детей.

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