Начало отопительного сезона в Черкасской области в 2026 году приближается, и в регионе завершают подготовку к зиме. Заместитель начальника ОВА Антон Фарюк заявил, что нынешний сезон, вероятнее всего, будет сложным, поэтому громады должны быть готовы ко всем вызовам.

Начало отопительного сезона в Черкасской области в 2026 году — подготовку к зиме обсуждали на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС под руководством заместителя начальника ОВА Антона Фарюка. Он обозначил главные задачи и вызовы, к которым необходимо быть готовыми на местах.

Речь идет о наращивании дополнительной генерации, обеспечении резерва топлива, а также подготовке аварийных служб — ресурса и техники — к оперативному реагированию на нештатные ситуации.

Сколько объектов генерации уже работает в области

Сейчас в регионе действует более 2,4 тысячи объектов распределенной генерации. Только за 2026 год добавилось 373 новых объекта. В целом в 2026–2028 годах планируется реализовать 77 проектов общей мощностью 227 МВт.

«Отопительный сезон, вероятнее всего, будет сложным», — подчеркнул Антон Фарюк, отметив, что объекты генерации электрической и тепловой энергии в Украине находятся под постоянным прицелом врага.

«Мы должны быть готовы ко всем вызовам, которые может принести эта зима. Поэтому важно обеспечить надлежащую подготовку к зиме на всех уровнях — от громад до области в целом. Это ответственность каждого руководителя прежде всего перед своими жителями», — заявил чиновник.

Как выполняют решения на местах

Решения областной комиссии по ТЭБ и ЧС уже поступили на исполнение сельским, поселковым и городским советам территориальных громад. В области также идут районные заседания штабов по подготовке к отопительному сезону 2026/27.

При заключении договоров на теплоснабжение жителям советуют заранее уточнять сроки подключения жилых домов. Местные жители могут обращаться в органы местного самоуправления по поводу графиков запуска отопления в своей громаде.

«Мы занимаемся подготовкой с момента завершения прошлого сезона. Работа продолжается на всех уровнях — от громады до области в целом», — добавил Антон Фарюк.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Черкасской области 23 и 24 сентября.