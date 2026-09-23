Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области в виде государственной социальной помощи по уходу назначают тем, кто по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе.

Денежная помощь в Днепропетровской области предоставляется разным категориям людей, но отдельно Пенсионный фонд напоминает о государственной социальной помощи по уходу — ее назначают тем, кто нуждается в постоянном постороннем уходе.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, выплату регулирует постановление Кабинета Министров от 2 апреля 2005 года № 261. Право на нее имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, а также беженцы и граждане Польши на законных основаниях.

Кому назначают помощь по уходу

Первая категория — лица с инвалидностью вследствие войны из числа военнослужащих, которым назначена пенсия по инвалидности. Это I группа, а также II и III группа, если человек одинок и по заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК) нуждается в постоянном постороннем уходе.

Вторая категория — пенсионеры за выслугу лет. Условия такие же: I группа инвалидности либо II и III группа, когда пенсионер одинок и ВКК подтвердила потребность в постоянном уходе.

Отдельно речь идет об одиноких малообеспеченных лицах. Для них дополнительное требование: среднемесячный доход за последние шесть месяцев не должен превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Исключение сделано для лиц с инвалидностью I группы.

Как оформить помощь по уходу

Для оформления обращаются в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или подают заявление онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. К заявлению прилагают паспорт, справку об установлении инвалидности и заключение ВКК о потребности в постоянном постороннем уходе.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области по этой программе рассматривают после проверки документов. Специалисты советуют заранее уточнить полный перечень бумаг в ближайшем сервисном центре, чтобы не тратить время на повторные визиты.

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