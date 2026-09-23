Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает поступать — в хабе «Ми — Донеччина» в Днепре началась выдача одежды для взрослых, которую передал благотворительный фонд. В Покровском городском совете рассказали, как переселенцы могут получить вещи.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области — не единственный вид поддержки: в хабе «Мы — Донеччина» в Днепре продолжается выдача гуманитарной помощи для ВПЛ, в частности одежды для взрослых. Об этом сообщили в Покровской городской военной администрации.

При содействии Благотворительного фонда Святого Мартина де Поррес в хаб поступила новая партия одежды для взрослых. Как объяснила руководительница гуманитарного хаба «Мы — Донеччина» Марина Ухова, в учреждение обращаются люди с разными потребностями, поэтому важно иметь возможность обеспечить их необходимыми вещами.

«Благодарим благотворительные организации и партнеров за поддержку, благодаря которой помощь поступает жителям общины», — отметила Марина Ухова. Сейчас жители Покровской общины и переселенцы из Донецкой области могут получить необходимую одежду в часы работы хаба.

Где и когда выдается помощь

Хаб «Мы — Донеччина» работает в городе Днепр по адресу: улица Кавалерийская, 9. Выдача гуманитарной помощи проводится с понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00.

Какие документы нужны

Чтобы получить одежду, переселенцу надо иметь при себе три документа:

паспорт;

идентификационный код (РНКПП);

справку ВПЛ.

Хаб «Мы — Донеччина» работает для жителей Покровской общины и внутренне перемещенных лиц из Донецкой области, которые сейчас находятся в Днепропетровской области. Покровская община расположена в Донецкой области вблизи линии фронта, поэтому большую часть ее жителей эвакуировали именно в Днепр и другие общины региона.

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