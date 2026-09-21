Начало отопительного сезона в Черниговской области в 2026 году стартует только тогда, когда среднесуточная температура трое суток подряд будет держаться на отметке +8°C или ниже. Глава областной военной администрации Вячеслав Чаус признал, что предстоящая зима легче не будет.

Подготовка к зиме в Черниговской области идет по графику, однако российские обстрелы заставляют коммунальщиков и энергетиков работать в сложных условиях. Черниговщина уже активно готовится к отопительному сезону 2026-2027 годов, и, несмотря на все усилия, часть работ заметно замедлилась.

О сложностях подготовки рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в интервью «Суспільному». Он подчеркнул, что враг атакует регион постоянно, поэтому первоочередной задачей стало усиление защиты критической инфраструктуры, без которой отопление и электроснабжение не выдержат зимних нагрузок.

Когда именно включат тепло

Четкой даты начала отопительного сезона в Черниговской области нет — решение принимают органы местного самоуправления на основании фактической погоды. Согласно постановлению Кабмина № 830, отопительный период должен начаться, когда в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне +8°C или ниже.

Это означает, что если кратковременное похолодание сменится теплом, тепло автоматически по всей области включать не будут. Каждая громада будет принимать решение отдельно, учитывая реальную погоду и местные условия — техническую готовность котельных, состояние теплоснабжения и запасы топлива конкретной территории.

Резерв генераторов и «худший сценарий»

Отдельное внимание при подготовке к зиме — создание резерва генераторов для объектов критической инфраструктуры. По словам Чауса, предстоящая зима однозначно не будет легче предыдущей, и регион должен готовиться к худшему развитию событий.

«Дай Бог, чтобы я ошибался. Это прогноз, пожалуй, не как главы ОВА, а как человека, который видит, что происходит, что делает враг, и не только в нашей области. Конечно, хочется, чтобы такие прогнозы не сбывались. Но я считаю, что мы, как во всех направлениях, должны готовиться к худшему сценарию», — пояснил Чаус.

Глава области отметил, что часть необходимых мероприятий выполняют по графику, однако отдельные работы замедлились именно из-за российских ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре и другим гражданским объектам области. Поэтому защита критических электроузлов и теплопунктов выходит на первый план вместе с накоплением резервного оборудования.

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