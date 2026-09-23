Дефицит медикаментов в Одесской области может усилиться после очередного российского удара: в ночь на 22 сентября был поврежден склад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Черноморске, где хранились лекарства.

Дефицит медикаментов в Одесской области стал реальным риском после очередной российской атаки: в ночь на 22 сентября был поврежден склад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Черноморске.

На складе в портовом городе Черноморск хранились медицинские препараты и средства, важные для обеспечения медицинской помощи в регионе. В результате удара повреждено помещение объекта.

Пострадавших в результате инцидента нет. Это уже четвертый случай за последние три месяца, когда из-за российских обстрелов страдают склады ВОЗ в Украине. Ранее организация заявляла, что глубоко обеспокоена уничтожением таких объектов с гуманитарной помощью и лекарствами.

Грозит ли дефицит лекарств

Удар по логистическому объекту — дополнительный риск для поставок лекарств в Одесскую область. Профильная ассоциация предупреждала, что из-за обстрелов РФ возможны перебои с поставками медикаментов. В то же время в союзе аптек отмечали, что критического дефицита пока нет: запасы и альтернативные маршруты доставки частично компенсируют потери.

За последние три месяца российские войска уничтожили или повредили уже четыре склада ВОЗ в Украине. Это усложняет логистику гуманитарной помощи и доставку лекарств, которые хранятся на таких объектах, в больницы и аптеки.

Ранее Politeka сообщала, погода резко изменится, синоптики дали прогноз в Одесской области на неделю.

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