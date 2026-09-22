Графики отключения света в Днепропетровской области 23 и 24 сентября определены — энергетики опубликовали перечень адресов, где будут проводиться плановые работы.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 23 и 24 сентября уже известны: местные энергетики предупредили жителей о плановых работах на сетях, из-за которых часть домов временно останется без электроэнергии.

Отключения затронут четыре локации: города Днепр, Павлоград и Желтые Воды, а также села Самарского района. Об этом сообщает ПрАТ «ПЕЭМ «ЦЕК».

Где и когда не будет света в Днепре

В Днепре 23 сентября плановые работы запланированы в три временных промежутка. Самый длинный — с 08:00 до 18:00 — затронет Запорожское шоссе, улицы Мукаша Салакунова, Бориса Мозолевского, Квартальную, Козака Мамая и Михаила Максимовича. С 09:00 до 17:00 энергетики будут работать на проспекте Богдана Хмельницкого, улицах Дениса Концево и Инженерной. Короткий интервал — с 10:00 до 14:00 — затронет улицы Строителей, Новокрымскую и Фабрично-заводскую.

24 сентября в Днепре отключения продлятся с 08:00 до 18:00 на переулке Джинчарадзе, Запорожском шоссе и улице Василия Слипака, а с 09:00 до 17:00 — на Вроцлавской, Инженерной и многих других улицах.

Павлоград, Желтые Воды и Самарский район

В Павлограде 23-24 сентября с 08:00 до 18:00 энергетики будут обслуживать улицы Днепровскую, Калиновую, Кольцевую, Новую и Промышленную. В Желтых Водах работы начнутся раньше — с 07:00 до 19:00 и с 07:30 до 18:00 по многим улицам, среди которых бульвар Свободы, Каштанова и Незалежная. В Самарском районе в селе Губиниха отключения запланированы на улице Зари — 23 сентября с 09:00 до 18:00, а 24 сентября с 08:00 до 18:00.

Энергетики подчеркивают: это плановые работы по обслуживанию и ремонту сетей, а не аварийные отключения. Полный перечень адресов и точных номеров домов опубликован в официальных сообщениях компании.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключениях света в Днепропетровской области на 16 и 17 сентября.