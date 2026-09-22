Начало отопительного сезона во Львовской области в 2026 году будет зависеть от погоды — единой даты, когда одновременно включат отопление, нет. Город уже выполнил более 69% Плана устойчивости, предусматривающего защиту критической инфраструктуры от возможных атак на энергетику.

Денежная помощь во Львовской области в этом году стала особенно важной в преддверии зимы, ведь город готовится к возможным самым сложным вызовам из-за агрессии врага. Львов уже реализует План устойчивости, включающий 96 проектов по защите критической инфраструктуры, резервного питания, дополнительной генерации тепла и воды.

Об этом во время сессии рассказал первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, который также озвучил критические вопросы, требующие решения на государственном уровне. На сегодня выполнено более 69% плана, поэтому большинство объектов энергоснабжения уже имеют защиту и резервные источники питания.

Когда начнется отопительный сезон 2026–2027

Единой даты старта отопления по всей Украине нет — в каждом регионе решение принимают органы местного самоуправления. Согласно постановлению Кабинета Министров № 830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов или ниже.

Каким было начало сезона в прошлом году

В прошлом году во Львовской громаде отопление в жилых домах начали включать с 3 ноября, а в Львовской области отопительный сезон для населения стартовал 29 октября. Эти даты служат ориентиром, но точного прогноза на этот год пока нет, все зависит от того, как быстро похолодает.

Как определяют завершение сезона

Тот же температурный порог работает и на финише: сезон завершается, когда температура в течение трех суток превышает +8°C. Если в начале осени несколько дней будет холодно, а затем снова потеплеет, это не значит, что батареи сразу включат во всей стране, решение принимают местные органы отдельно по каждому населенному пункту.

Коммунальные службы активно готовят города к зиме: проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы, чтобы в критический момент система работала без сбоев.

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