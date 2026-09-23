Луганская ОДА 23 сентября начала приём заявок от переселенцев на льготные кредиты для покупки жилья. Подать документы можно только до 15:45 2 октября, а максимальная сумма займа достигает 3 млн грн под 3% годовых.

Кредит на жильё для ВПЛ в Луганской области даёт шанс на собственную квартиру или дом: Луганская областная государственная администрация с 10:00 23 сентября начала принимать заявки от переселенцев на льготные жилищные кредиты. Успеть подать документы можно только до 15:45 2 октября.

Новый приём проходит уже по обновлённому порядку, который начальник Луганской ОВА утвердил 16 сентября. Заявки принимают исключительно в электронном виде — отправлять их нужно на адрес zhytlo@loga.gov.ua. Документы, которые поступят раньше 10:00 23 сентября или после 15:45 2 октября, рассматривать не будут.

Условия кредита: сколько и на какой срок

Обновлённый порядок даёт переселенцам такие условия: сумма займа — до 3 млн грн, ставка — всего 3% годовых, а срок погашения — до 10 лет. Нормативная площадь жилья составляет 52,5 кв. м на одного-двух человек и ещё по 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Для общей категории ВПЛ собственный взнос должен быть не менее 6% стоимости жилья, а квартиру или дом заёмщик выбирает самостоятельно.

Вместе с тем есть важное ограничение: жильё не может находиться на территориях активных или возможных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях, для которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации.

Кому бюджет может погасить почти весь кредит

Самая большая льгота предусмотрена сразу для четырёх категорий. Областной бюджет может погасить 99,99% основной суммы кредита, но не более 3 млн грн, для таких людей:

освобождённых из российского плена;

родителей трёх и более несовершеннолетних детей;

определённых порядком ветеранов войны;

ВПЛ в возрасте от 60 лет.

Для других переселенцев, которые соответствуют территориальным условиям программы, бюджет погашает 50% основной суммы кредита. При этом для второй–пятой категорий порядок требует регистрации на территории громад Луганского, Алчевского, Должанского или Ровеньковского районов Луганской области.

Кто попадёт в программу первым

Кандидатов разделят на пять отдельных реестров. Освобождённые из плена и многодетные родители проходят без случайного отбора — при условии полного пакета документов и подтверждения статуса. Среди ветеранов, людей от 60 лет и остальных ВПЛ победителей при необходимости будут определять с помощью генератора случайных чисел, а процедуру будут транслировать в прямом эфире на YouTube-канале Госмолодьжитла.

Какие документы нужны

К электронной заявке необходимо приложить: паспорт кандидата и членов семьи, РНОКПП, справки ВПЛ, документы о соответствующем льготном статусе и согласие на обработку персональных данных. Заявление, анкету и согласие отдельно подписывают квалифицированной электронной подписью (КЭП), а копии документов подают в PDF или в виде чётких сканов либо фотографий.

Если заявление подадут оба супруга, рассматривать будут то, которое поступило первым. Так же человек, который одновременно относится к нескольким льготным категориям, должен выбрать только одну.

Сколько людей уже получили жильё

Программу жилищного кредитования Луганщина использовала и в прошлом году: в 2025 году по ней жильё приобрели 176 семей, на что направили более 400 млн грн. Из них 46 кредитов на 111,1 млн грн получили люди, освобождённые из плена. Масштаб проблемы значительно больше — по данным Луганской ОВА, в других областях Украины зарегистрировано более 206 тысяч ВПЛ из Луганщины. Сколько именно кредитов планируют выдать в этот раз, в объявлении не указали: количество победителей будут определять в зависимости от имеющихся кредитных ресурсов.