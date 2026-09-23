Денежная помощь в Херсонской области доступна жителям Станиславской громады — международная организация Acted выплачивает по 10 800 гривен на каждого члена домохозяйства.

Денежная помощь в Херсонской области от организации Acted в сентябре 2026 года стала доступна жителям Станиславской территориальной громады. Администрация громады уже передала организации предварительные списки жителей, претендующих на выплаты.

Программу финансовой поддержки реализует Международная неправительственная гуманитарная организация "Acted" для жителей Херсонской области, которая ежедневно подвергается российским атакам. Помощь предназначена людям, которые фактически проживают на территории громады.

Каждый член домохозяйства получит по 10 800 гривен. Эта сумма рассчитана на шестимесячный период. Деньги поступят на банковский счет IBAN любого банка Украины.

Отдельно предусмотрены выплаты для жителей, эвакуировавшихся в безопасные регионы. Тем, кто переехал в период от 45 дней до шести месяцев назад, гарантируют 12 400 гривен на три месяца, а также по 2 000 гривен ежемесячно — при условии регистрации как внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Позже жители региона смогут оформить и "зимнюю" денежную помощь, предназначенную для отопительного сезона. Речь идет о выплатах только для льготных категорий граждан, проживающих в зоне активных боевых действий. После обнародования правительственного постановления жителям громады придется подать документы отдельно.

Как получить выплату

Из-за нестабильной мобильной связи и интернета в громаде автоматической регистрации не будет. Заявителям необходимо:

лично обратиться к старосте или ответственным лицам в населенном пункте и передать копии документов;

взять номер телефона представителя организации Acted;

позвонить представителю для уточнения и подтверждения своих данных.

После подтверждения данных выплата в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи поступит на указанный банковский счет.

Ранее Politeka сообщала, новая денежная помощь в Херсонской области: как подать заявку и получить выплаты.