Графики отключения света в Кропивницком 24 и 25 сентября затронут десятки улиц города. Энергетики будут проводить плановое техническое обслуживание сетей, поэтому часть микрорайонов временно останется без электроснабжения. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго.

Графики отключения света в Кировоградской области на эту неделю продолжают действовать — в Кропивницком 24 и 25 сентября энергетики проведут плановые работы на сетях, из-за чего часть улиц останется без электроснабжения.

Как сообщает Кировоградоблэнерго, причина отключений — техническое обслуживание оборудования, а не аварийная ситуация. Работы будут выполняться в разное время суток, поэтому жителям стоит заранее проверить, попадает ли их адрес в список. Полный план отключений опубликован на официальном сайте компании.

24 сентября: основной блок отключений с 08:00 до 17:00

Самые масштабные отключения света в Кропивницком состоятся в среду, 24 сентября, с 08:00 до 17:00. В этот период без электроэнергии останутся жители переулка Профилакторного (11, 9), улиц Садовой (100–114А, 143, 90К, 92–98А), Панаса Михалевича (31/33, 50) и Вадима Высочина (28/30а–59/30).

В том же временном промежутке плановые работы охватят улицы Варшавскую, Севастопольскую, Павла Сницара, Героев-земляков, Бобринецкий шлях, Новослободскую и Бердянскую. Также без света будут отдельные дома на улицах Семена Тютюшкина, Валентина Глушко, Кароля Шимановского и Михаила Янгеля.

Дополнительно с 08:00 до 17:00 отключат улицы Канижскую, Левка Мациевича, Николая Михновского, Ярославскую, Тепличную, Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Константина Оверченко и Гурбенскую, а также ряд переулков: Санаторный, Гурбенский, Товарный, Тепличный, Харитины Пекарчук, Луневский и тупики Киевский и Солодка Балка.

Дополнительные отключения 24 сентября

С 09:00 до 13:00 без света останутся проспект Университетский (1), улицы Нейгауза (8), Андреевская (2), Гоголя (24–33), Кавалерийская (19/26) и Виктора Чмиленко (24-Б, 24є, 24в, 24е), а также проспект Винниченко (1–4) и переулок Водосточный (11–23/2).

С 12:00 до 17:00 отключения затронут улицу Первую Выставочную (11), проспект Университетский (25–33К2), улицы Героев-спасателей (11, 11-в, 11-г, 13а, 2) и Героев Украины (6/13).

25 сентября: аналогичный список и дополнительные адреса

В четверг, 25 сентября, с 08:00 до 17:00 будет действовать практически тот же список адресов, что и накануне: от переулка Профилакторного и улицы Садовой до улиц Ярославской, Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенской и переулков Санаторных и Луневского.

С 09:00 до 13:00 25 сентября без света будут улицы Инженеров (21), Независимости (4, 8), Героев Мариуполя (106к, 108а, 125, 125б, 127а, 156) и проспект Университетский (15а–25Д). С 12:00 до 17:00 — улицы Степняка-Кравчинского (1), Вокзальная (27К3), Андреевская (10-А–33/1), Николая Садовского (1–32), Глиняная (2), переулок Обрывной (10–31а) и тупик Андреевский (4, 6).

Что делать жителям на время отключений

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о резервном освещении. Точное время включения может незначительно смещаться в зависимости от объема работ. Актуальные графики отключения света в Кропивницком 24 и 25 сентября можно сверить на сайте Кировоградоблэнерго.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Кропивницком 18 и 19 сентября: опубликованы графики.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 23 и 24 сентября: опубликован список адресов.