Подорожание продуктов в Сумской области продолжается. Заметнее всего за месяц подорожали куриные яйца, сахар и подсолнечное масло.

Доплаты пенсионерам Сумщины от ПФУ — не единственная финансовая перемена для жителей области: в сентябре заметно подорожали базовые продукты. Свежие данные minfin.com.ua по состоянию на 23 сентября показывают, что сильнее всего выросли в цене куриные яйца.

Что подорожало больше всего

Яйца куриные «Ясенсвит» (категория С1, 10 штук) в среднем стоят 84,25 грн, тогда как в августе 2026 года — 59,49 грн. Это рост примерно на 42%. Яйца «Квочка» (С1, 10 штук) теперь продают по 78,99 грн против 57,12 грн месяц назад.

Сахар кристаллический подорожал до 35,82 грн за килограмм в среднем. В августе килограмм стоил 30,22 грн. В сетях Auchan и Metro сахар продают по 34,90 грн, в Novus — по 34,99 грн, а в Megamarket — уже по 38,50 грн.

Подсолнечное масло «Олейна» (850 мл) выросло до 107,30 грн против 100,68 грн в августе. Мука пшеничная «Хуторок» (1 кг) прибавила меньше: 36,72 грн против 35,88 грн месяц назад.

Свинина тоже прибавила в цене. Грудинка в среднем стоит 221,82 грн/кг (в августе — 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн/кг против 222,67 грн, а ошеек — 346,45 грн/кг против 314,38 грн.

Гречка подорожала до 78,45 грн/кг против 74,63 грн в августе. Дешевле всего килограмм гречки сейчас в Metro и Novus — около 70 грн, дороже всего в Megamarket — 99 грн.

Как меньше платить за продукты

Разница в цене на один и тот же товар между сетями достигает 10–20 гривен, поэтому перед походом в магазин стоит сравнивать цены на сайтах супермаркетов. Яйца, масло и сахар выгоднее брать по акционным ценам, а мясо — в дни промо-скидок. Динамику цен на minfin.com.ua обновляют ежедневно, поэтому следить за подорожанием продуктов в Сумской области можно бесплатно.

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