Начало отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году приближается — регион почти на 90% технически готов к запуску тепла.

Готовность Днепропетровской области к отопительному сезону в этом году вышла на новый уровень — регион почти на 90% технически готов к запуску тепла. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

При подготовке к зиме коммунальные службы ремонтируют и заменяют котлы и тепловые сети, а также готовят предприятия тепло- и водоснабжения. В области заменили или реконструировали почти 1,5 тысячи километров теплосетей, капитально отремонтировали 19 котлов, еще шесть установили. К запуску подготовили почти тысячу котельных.

Отдельно в регионе реализуют План устойчивости. Энергетические объекты и предприятия водоснабжения оснащают резервными источниками питания, блочно-модульными котельными и когенерационными установками. Для критической инфраструктуры закупают оборудование, которое должно обеспечить ее работу при перебоях с электроснабжением.

За восемь месяцев в Днепропетровской области ввели более 120 МВт дополнительных мощностей альтернативной генерации, и работы по ее развитию продолжаются. Начало отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году готовят заранее — подготовительные работы начали еще в феврале.

Когда включат тепло

Единой даты, когда отопление одновременно включат во всех городах Украины, нет. Все зависит от погоды в конкретном регионе, а окончательное решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее чем через трое суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Тот же температурный порог используется и при завершении сезона.

Что важно знать жителям

Если в начале осени несколько дней будет холодно, а потом снова потеплеет, батареи сразу не включат. Тепло появится только после того, как среднесуточная температура трое суток подряд будет держаться на отметке +8 °C и ниже. Коммунальщики тем временем проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы.

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