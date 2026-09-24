Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области обеспечивает государственная программа компенсации за приют — владельцы жилья, которые бесплатно размещают переселенцев, ежемесячно получают выплаты. Рассказываем, кому назначают деньги и как оформить компенсацию.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется по программе компенсации за приют: государство ежемесячно выплачивает деньги владельцам, которые бесплатно размещают у себя переселенцев. Как сообщает «Наше місто» со ссылкой на Кабинет министров Украины, компенсацию назначают на шесть месяцев.

По истечении этого срока выплату могут автоматически продлить еще на полгода, если при повторной проверке подтвердится право на нее. Деньги получает не переселенец, а владелец жилья — именно он вместе с представителем семьи ВПЛ подает документы.

Как оформить компенсацию за приют

Для первого получения денег владелец жилья и представитель семьи ВПЛ должны подать в Пенсионный фонд Украины заявление и уведомление установленной формы. Сделать это можно онлайн через портал электронных услуг ПФУ или лично в ближайшем сервисном центре.

Какие условия нужно выполнить

Жилье должно предоставляться переселенцам полностью бесплатно — владелец не может взимать с ВПЛ никакой платы за проживание. Переселенцы при этом должны фактически проживать по адресу, указанному в заявлении. Компенсацию не назначают, если владелец и переселенец являются близкими родственниками первой степени — супругами, родителями и детьми.

Когда выплату могут прекратить

Пенсионный фонд проверяет сведения, указанные при оформлении, а также фактическое место проживания переселенцев. Деньги отменяют, если ВПЛ отсутствуют по указанному адресу более месяца или находятся за границей более 30 дней подряд. Выплату также прекращают, когда выясняется родственная связь первой степени или при оформлении подали недостоверные сведения.

Одновременно получать компенсацию за размещение ВПЛ и субсидию на аренду этого же жилья нельзя — это разные механизмы государственной поддержки, которые не сочетаются.

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