Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрены для отдельной категории граждан, содержащих нетрудоспособных членов семьи. В Пенсионном фонде объяснили, кому начисляют надбавку и при каких условиях её можно оформить.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области — это реальная возможность увеличить пенсию для неработающих военнослужащих, находящихся на пенсии за выслугу лет.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины, право на надбавку имеют неработающие пенсионеры-военнослужащие, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Речь идёт о лицах, получающих пенсию за выслугу лет и имеющих на иждивении нетрудоспособных родственников.

Кто именно может рассчитывать на надбавку

К нетрудоспособным членам семьи, на которых начисляется доплата, закон относит тех, кто не получает пенсионных выплат из солидарной системы: нетрудоспособных лиц, которым не назначена пенсия, а также тех, кто имеет право на неё по инвалидности или по возрасту.

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на каждого такого нетрудоспособного члена семьи. Если у пенсионера на иждивении двое или более нетрудоспособных лиц, надбавка начисляется на каждого из них отдельно.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы получить доплату, пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд по месту учёта. Основные документы, которые потребуются:

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

документы о нахождении нетрудоспособных членов семьи на иждивении.

Стоит обратить внимание: надбавка назначается только неработающим пенсионерам — тем, кто не получает заработную плату или другой доход из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Следовательно, если пенсионер официально работает, право на эту доплату он теряет.

Куда обращаться в Днепропетровской области

Жителям Днепропетровской области, подпадающим под условия, следует подавать заявление в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда области. Надбавку назначат после проверки предоставленных документов.

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