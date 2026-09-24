Графики отключения света в Запорожской области 25 и 26 сентября предусматривают плановые и срочные ремонты электрооборудования. Свет будут отключать в течение светового дня на десятках улиц областного центра. Как сообщает «Запорожьеоблэнерго», энергетики будут работать в несколько смен, чтобы обновить сети к осенне-зимнему периоду.

Графики отключения света в Запорожской области на 25 и 26 сентября утвердили энергетики — жители десятков улиц областного центра временно останутся без электроснабжения.

26 сентября отключения затронут те же улицы, что и в первой половине дня 25-го: энергетики продолжат техническое обслуживание оборудования, начатое накануне.

Какие улицы обесточат 25 сентября

Самый масштабный блок работ запланирован с 08:00 до 20:00 — это плановый ремонт. Без света останутся жители улиц Автозаводской, Академика Амосова, Андрея Гайдая, Благовещенской, Боевой, Владимира Украинца, Запорожской, Ингулецкой, Партизанской, Покровской, Почтовой, Троицкой, Украинской, Фортечной, Школьной, а также площади Привокзальной, проспекта Соборного и переулков Межевого, Южного, Пристанционного, Стрелецкого. Всего в перечне — более сорока адресов.

С 09:00 до 16:00 также в рамках планового ремонта отключат улицы Академика Вернадского, Баранова, Историческую, Марии Заньковецкой, Славянскую, Таврийскую, Юности, проспект Моторостроителей и шоссе Южное и Северное.

Срочные ремонты 25 сентября проведут по нескольким адресам: с 08:00 до 17:00 — улицы Добровольческих батальонов, Платона Майбороды, Республиканская; с 09:00 до 17:00 — улица Зачиняева.

Что известно о 26 сентября

26 сентября с 08:00 до 20:00 повторное техническое обслуживание продолжится на тех же улицах, что и в самом крупном блоке работ 25-го числа.

Энергетики подчеркивают: график может корректироваться в зависимости от ситуации в сети и погодных условий. Точное время подачи напряжения после завершения работ будет зависеть от фактического состояния оборудования.

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