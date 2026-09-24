Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается — свежие данные портала «Минфин» зафиксировали рост цен на базовые товары. Больше всего за месяц подорожал сахар.

Подорожание продуктов в Кировоградской области не останавливается — аналитическая платформа «Минфин» обновила актуальные цены на товары повседневного спроса по состоянию на 24 сентября 2026 года, и динамика за месяц оказалась ощутимой для кошельков.

Больше всего за август подорожал сахар. Если в августе килограмм кристаллического сахара в среднем стоил 30,22 грн, то сейчас средняя цена достигла 35,82 грн — рост почти на 18%. В сети Megamarket цена самая высокая — 38,50 грн за килограмм, тогда как в Auchan, Novus и Metro продукт держится на уровне 34,90–34,99 грн.

Заметно подорожала и гречка. Средняя стоимость килограмма сейчас составляет 78,45 грн против 74,63 грн в августе. Разброс цен в зависимости от сети существенный: в Metro и Novus гречку продают за 69,90–69,99 грн, в Auchan — за 74,90 грн, а в Megamarket — уже за 99,00 грн.

Молочные продукты тоже не остались в стороне. Молоко «Яготинское» 2,6% в бутылке 900 мл в среднем стоит 61,24 грн против 59,51 грн месяцем ранее. Дешевле всего его сейчас предлагает Novus — 46,99 грн, а дороже всего Megamarket — 75,00 грн.

Отдельная статья расходов — твердый сыр. Килограмм сыра «Звени Гора» голландский 45% в среднем обойдется в 532,45 грн. В Auchan его цена составляет 545,00 грн, в Metro — 581,36 грн, а самую низкую предлагает Megamarket — 471,00 грн за килограмм.

Подорожало и подсолнечное масло. Рафинированное «Олейна» объемом 850 мл в среднем стоит 107,30 грн (от 99,99 грн в Novus до 112,50 грн в Megamarket), а «Щедрый Дар» того же объема — около 100,66 грн за бутылку.

Общая тенденция на полках Кропивницкого и всей области очевидна: продукты первой необходимости дорожают постепенно, но неуклонно. Стоимость условной базовой корзины, куда входят молоко, сыр, гречка, сахар и масло, выросла за месяц на несколько десятков гривен. Актуальные цены «Минфин» обновляет ежедневно по данным крупнейших торговых сетей.

Ранее Politeka сообщала, как продукты больше всего подорожали в Кировоградской области.

Также Politeka сообщала, что цены на базовые товары резко пошли вверх.