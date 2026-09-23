Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 24 по 30 сентября обещает дожди во второй половине периода: максимум днём поднимется до +20°, а минимум составит +16°.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о резком изменении погоды, а новая неделя в Днепропетровской области принесёт дожди во второй половине периода — с 28 по 30 сентября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели с 24 по 30 сентября будут колебаться от +16° до +20°.

В четверг, 24 сентября, воздух днём прогреется до +16°, а ночью охладится до +10°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В пятницу, 25 сентября, столбики термометров днём поднимутся до +17°, ночью — до +9°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 26 сентября, температура днём удержится на отметке +19°, ночью опустится до +9°. Облачность останется переменной, дождя не будет.

В воскресенье, 27 сентября, днём также ожидается +19°, а ночью воздух прогреется до +13° — самая тёплая ночь начала недели. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 28 сентября, максимум дня опустится до +17°, ночью будет +15°. Небо затянет облаками, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 29 сентября, днём ожидается +16° — самый холодный день недели, ночью +13°. Облачно, возможны осадки.

В среду, 30 сентября, температура днём поднимется до +20° — это самый тёплый день недели, ночью +16°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Самым тёплым днём недели станет среда, 30 сентября, когда воздух прогреется до +20°, а самым холодным — вторник, 29 сентября, с дневным максимумом +16°. Перепад температур за неделю составляет 4°. Осадки прогнозируют в понедельник, вторник и среду — 28, 29 и 30 сентября.

Поскольку осадки ожидаются три дня подряд — в понедельник, вторник и среду, — стоит заранее позаботиться о зонте и быть внимательными за рулём из-за возможно мокрой дороги. В остальные дни недели, когда осадков не прогнозируют, погода позволяет планировать дела на свежем воздухе.

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