Подорожание продуктов в Днепре набирает обороты — цены на масло и гречку в местных супермаркетах снова обновились. Сколько теперь придется платить за базовые товары, разобралась Politeka.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает бить по кошелькам: средняя цена на масло и гречку в украинских сетях заметно выросла по сравнению с августом.

По данным финансового портала "Минфин", который ежедневно мониторит цены в супермаркетах, масло "Олейна" рафинированное 850 мл теперь в среднем стоит 107,30 грн. Дешевле всего его можно купить в Novus — за 99,99 грн, тогда как в Megamarket за бутылку просят аж 112,50 грн, а в Auchan — 109,40 грн.

Немного доступнее остается масло "Щедрый Дар" 850 мл: его средняя стоимость составляет 100,66 грн. В Novus оно обходится в 96,99 грн, в Metro — 99,00 грн, а в Auchan — уже 106,00 грн за бутылку.

Еще ощутимее подорожала гречка. Килограмм крупы в среднем по сетям стоит 78,95 грн, хотя еще в августе среднемесячная цена составляла 74,63 грн. Разброс по магазинам значительный: в Metro — 69,90 грн, в Novus — 71,99 грн, в Auchan — 74,90 грн, а самая дорогая гречка оказалась в Megamarket — 99,00 грн за килограмм.

Что еще подорожало на полках

Помимо масла и гречки, рост цен в сентябре затронул и другие базовые продукты — муку, рис и сахар. Потребителям в Днепре советуют сравнивать цены в разных сетях, ведь разница между одной и той же позицией может достигать десятков гривен, как в случае с гречкой в Megamarket и Metro.

Как экономить на покупках

Эксперты рекомендуют следить за акциями и скидками, которые постоянно обновляются в приложениях торговых сетей, а также заранее планировать закупку товаров длительного хранения. В условиях подорожания продуктов в Днепре выгоднее покупать масло и крупы сразу на несколько недель, пока цены не успели вырасти еще раз.

Ранее Politeka сообщала, цены на топливо в Днепре резко взлетели.