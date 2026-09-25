Гуманитарная помощь в Сумской области доступна переселенцам — в городе работает сеть пунктов выдачи наборов. Рассказываем, по каким адресам можно получить поддержку и что взять с собой.

Гуманитарная помощь в Сумской области остается важным направлением поддержки — в Сумах работает круглосуточная горячая линия для переселенцев и ряд пунктов выдачи наборов.

Как сообщает ресурс «Українське місто», для переселенцев по социальным вопросам и вопросам размещения действует горячая линия по номеру (0542) 700-007. Телефон работает круглосуточно, поэтому обратиться можно в любое время.

Где выдают наборы гуманитарной помощи

В Сумах наборы гуманитарной помощи можно получить в девяти пунктах. Это молодежный центр «Романтика» и восемь школ города: №2, №6, №7, №10, №20, №23, №25 и №26.

Получить помощь можно только при наличии документов — оригинала паспорта, идентификационного кода, а для владельцев ID-карт еще и справки о регистрации места проживания.

Как оформить помощь ВПЛ

Для получения помощи внутренне перемещенным лицам стоит обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета (ул. Харьковская, 35, тел. +380 542 788 888).

В заявлении указываются фамилия и имя заявителя, регистрационный номер налогоплательщика, дата рождения, предыдущее и новое место проживания, контактный телефон, банковский счет (IBAN), наличие статуса лица с инвалидностью и сведения о несовершеннолетних детях.

Также предоставляется бесплатная правовая помощь — единый номер системы бесплатной правовой помощи 0800 213 103. Восстановлением утраченных документов занимаются по адресам: ул. Нижнехолодногорская, 8 и ул. Горького, 21.

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