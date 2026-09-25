Подорожание продуктов в Запорожье продолжается в сентябре — свежие мониторинги показывают, что базовая продуктовая корзина становится все дороже. Как изменились ценники на свинину, яйца, масло, муку и гречку по сравнению с августом — далее в материале.

Подорожание продуктов в Запорожье осенью продолжается — мониторинг цен по состоянию на 24 сентября показывает, что за несколько недель практически все базовые товары прибавили в цене по сравнению с августовскими средними показателями.

Заметнее всего подорожали яйца. Десяток куриных яиц категории С1 в торговых сетях сейчас стоит от 78,99 до 84,25 грн в зависимости от производителя, тогда как в августе средняя цена держалась на уровне 57–59 грн. То есть лишь за месяц этот товар подорожал более чем на треть.

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Свинина также не стоит на месте. Грудинка в среднем стоит 221,82 грн за килограмм против 205,75 грн в августе, лопатка — 229,24 грн против 222,67 грн. Самым дорогим остается ошеек — его цена выросла с 314,38 грн до 332,33 грн за килограмм. Шашлык и ребра подорожали на 17–30 грн и продаются по 286,13 грн и 259,97 грн соответственно.

Вареная колбаса докторская в среднем стоит 529,48 грн за килограмм, хотя еще в августе ее можно было взять за 482,63 грн. Дороже всего она обходится в Metro (585 грн), дешевле всего — частные марки в Auchan (от 399,90 грн).

Бакалея: что с маслом, мукой и гречкой

Подсолнечное масло прибавило умеренно: бутылка «Олейна» 850 мл стоит в среднем 107,30 грн, «Щедрый Дар» — 100,66 грн. В августе ценники были на уровне 100,07–100,68 грн.

Мука пшеничная «Хуторок» продается по 36,72 грн за килограмм (было 35,88 грн), а гречка подорожала с 74,63 грн до 78,95 грн за килограмм. Дороже всего гречку отдают в Megamarket — 99 грн за килограмм, тогда как в Metro она стоит 69,90 грн.

Данные о текущих ценах и августовских средних показателях опубликованы на финансовом портале «Минфин» по результатам мониторинга сетей Auchan, Novus, Metro, Megamarket и других.

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