Дефицит продуктов в Днепропетровской области до сих пор ощущается на полках супермаркетов Днепра — больше всего не хватает сахара, соли и муки, а самые дешёвые позиции раскупают за считанные минуты.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области сильнее всего бьёт по базовой корзине: с полок супермаркетов Днепра чаще всего исчезают сахар, соль, мука и крупы, а бюджетные позиции раскупают прямо с утра. Как сообщает издание «Відомо», журналисты лично промониторили четыре крупные сети города — АТБ, «Ашан», VARUS и «Сильпо».

Проблема сейчас преимущественно логистическая, а не в нехватке продовольствия. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, только в августе зафиксировали 32 атаки на объекты крупных компаний в сферах продовольствия, розничной торговли и логистики. Из-за ударов по складам привычную цепочку «производитель — крупный склад — магазин» приходится перестраивать.

На фоне перебоев растут и цены. В сентябре стоимость продуктов питания в среднем поднялась на 1,18% по сравнению с августом, а бакалея — сразу на 4,09%. К этой категории относятся крупы, макароны, масло, мука и сахар. В Минагрополитики подчёркивают: продовольствия в Украине достаточно, поэтому закупаться «впрок» необходимости нет.

Что исчезло с полок больше всего

Самым дефицитным продуктом в супермаркетах Днепра остаётся сахар. Далее по уровню нехватки идут соль, мука, крупы, макаронные изделия и масло. Самая заметная проблема — с бюджетными позициями: самые дешёвые товары раскупают первыми, а более дорогие аналоги остаются стоять на полках.

В АТБ сахар поступает, но его разбирают за считанные минуты: утром у полки собирается очередь, и как только товар выставляют — его сразу раскупают. Те, кому повезло купить, говорят, что сахар стоит 32–33 гривны за килограмм. Гречка в АТБ до сих пор отсутствует на полках даже после нескольких посещений. На группу базовых товаров — соль, муку, масло, сахар, макароны и крупы — действует ограничение не более шести единиц на один чек.

В «Сильпо» сахар есть, но полки почти пусты — работники физически не успевают выкладывать товар. Цена — 39 гривен за килограммовую упаковку. А соли в магазине вообще не было, и когда она появится — продавцы не знают. В VARUS сахара нет совсем, а на полке с солью остались лишь морская соль и соль с добавками — обычной кухонной не было.

«Золотое» время для перекупщиков

На фоне перебоев в Днепре появились и необычные явления. В небольших магазинах сахар продают на развес уже от 45 гривен за килограмм и выше. А в одном из районов города продукты — крупы, сахар, соль — предлагали прямо с грузовика, по ценам заметно выше, чем в супермаркетах. От такой ситуации больше всего страдают пенсионеры и другие социально уязвимые категории днепрян.

В «Ашане» с наличием спокойнее всего: базовые товары есть, широкий выбор молочных продуктов, есть даже масло «Олейна» в разном литраже. Однако самые дешёвые позиции и здесь исчезают первыми — пустые полки там, где были бюджетные мука, сахар и макароны по акции. Килограмм гречки разных производителей стоит более 100 гривен.

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