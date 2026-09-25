Доплаты для пенсионеров в Житомирской области могут получить неработающие военные пенсионеры, которые имеют на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Надбавку начисляют в размере 50% прожиточного минимума на каждого иждивенца.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области могут оформлять и бывшие военные, которым назначили пенсию по инвалидности или за выслугу лет в соответствии с Законом № 2262-XII. В Пенсионном фонде Украины напомнили, что такие люди имеют право на надбавку, если на их иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.

Кто считается нетрудоспособным членом семьи

Перечень нетрудоспособных членов семьи определен статьей 30 Закона № 2262-XII. Прежде всего речь идет о детях, не достигших 18 лет. Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, полный перечень таких лиц прописан именно в этой статье закона.

Кому надбавку не начислят

Надбавку назначают только на тех членов семьи, которые не получают пенсионных и социальных выплат. В частности, ее не начислят на иждивенца, который уже получает пенсию из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью или помощь одиноким матерям на детей.

Какой размер надбавки

Надбавку назначают на каждого нетрудоспособного члена семьи отдельно — в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Если пенсионер одновременно имеет право на несколько выплат, он может выбрать, что именно получать: пенсию, государственную социальную помощь или надбавку на этого члена семьи.

Когда в семье двое или больше пенсионеров, а нетрудоспособный член семьи находится на их общем иждивении, надбавку учитывают только одному из них — по общему выбору.

Какие документы нужны

Перечень документов определен постановлением правления Пенсионного фонда от 30.01.2007 № 3-1. Для назначения надбавки нужно подготовить:

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие родственные связи с иждивенцем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, при необходимости — решение суда);

документы о пребывании нетрудоспособных членов семьи на иждивении заявителя.

Куда обращаться

Заявление и документы подают в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту проживания пенсионера. В Житомирской области это можно сделать лично в управлении ПФУ или через уполномоченного представителя.

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