Денежная помощь в Херсонской области предусмотрена для военнослужащих, вернувшихся из плена: из областного бюджета им выплачивают единовременно 30 000 гривен. Рассказываем, кто имеет право на выплату и какие документы нужны.

Денежная помощь в Херсонской области пополнилась еще одной программой поддержки — на этот раз для защитников, вернувшихся из вражеского плена. Выплату предоставляют из областного бюджета Херсонщины, и заявители могут получить единовременно 30 000 гривен.

Как поясняют в Херсонской областной государственной администрации, деньги направлены на социальную поддержку военнослужащих, которые находились в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины. Это помощь тем, кто прошел плен и теперь нуждается в восстановлении и адаптации к мирной жизни.

Кто может получить 30 000 гривен

Право на выплату имеют военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных воинских формирований, которые освободились из плена. Главное условие — наличие соответствующей справки о пребывании в местах несвободы.

Помощь выплачивают заявителям, которые проживают или находятся на деоккупированной части Херсонской области. Именно по месту жительства (пребывания) нужно и обращаться, чтобы оформить деньги.

Куда обращаться за выплатой

Заявление принимают органы социальной защиты населения, структурные подразделения по вопросам ветеранской политики районных или военных администраций, а также ЦНАПы. Все они работают по месту жительства или пребывания человека на подконтрольной Украине территории области.

Какие документы нужны

К заявлению следует приложить: паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства, копию РНОКПП (идентификационного номера), а также выписку из реестра территориальной общины, подтверждающую задекларированное или зарегистрированное место жительства на территории Херсонской области.

Также обязательна справка о пребывании в местах несвободы по форме, утвержденной Постановлением Кабмина №55, и справка из банка с реквизитами счета IBAN. Если обращается представитель заявителя, дополнительно подают копию его паспорта и документ, подтверждающий полномочия — доверенность или решение об опеке.

После принятия положительного решения средства поступают на указанный банковский счет. Отдельного участия заявителя в дальнейшем не требуется — деньги зачисляются непосредственно на IBAN.

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