Гуманитарная помощь в Полтавской области доступна переселенцам в нескольких пунктах выдачи на территории областного центра. Рассказываем, куда обращаться, чтобы получить продукты, одежду, детское питание и средства гигиены.

Гуманитарная помощь в Полтавской области для переселенцев доступна бесплатно — в Полтаве работают сразу три пункта выдачи, где можно получить продукты, одежду и предметы первой необходимости.

Первый пункт размещается в городском совете в Полтаве по адресу улица Соборности, 36. Второй центр выдачи работает на базе Дома культуры на площади Славы, 3 — именно здесь выдают детское питание, подгузники и другие товары для малышей. Третий центр благотворительной помощи открыт на базе Института развития города на улице Европейской.

Помимо продуктов и одежды, в Полтавской области действуют отдельные направления гуманитарной поддержки — в частности для семей с детьми. Детские товары, а также помощь одеждой для женщин с детьми и мужчин предоставляются через волонтерские организации, работающие в регионе.

Как переселенцам стать на учет и получить помощь

Чтобы оформить помощь на проживание в Полтаве, нужно обратиться в районные управления социальной защиты населения или непосредственно в Департамент социальной защиты населения Полтавской облгосадминистрации по адресу улица Циолковского, 47.

Для получения помощи ВПЛ заполняется заявление, в котором указываются фамилия и имя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, дата рождения, адрес предыдущего и нового места жительства, контактный телефон, а также номер банковского счета по стандарту IBAN для зачисления выплат.

Дополнительно в заявлении следует указать наличие статуса лица с инвалидностью и сведения о несовершеннолетних детях, которые переместились вместе с внутренне перемещенным лицом. Для справок работает круглосуточная горячая линия для переселенцев по номеру 0-800-331-787.

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