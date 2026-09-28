Доплаты для пенсионеров в Хмельницкой области могут вырасти уже с 1 января 2027 года — правительство готовит повышение прожиточного минимума, от которого зависит верхний предел пенсионных выплат.

Доплаты для пенсионеров в Хмельницкой области могут существенно измениться уже с начала 2027 года: в проекте Госбюджета заложили новый размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Именно от этого показателя зависит предельная граница, до которой может быть поднята максимальная пенсионная выплата.

Согласно проекту бюджета, который Кабинет Министров согласовал 15 сентября 2026 года, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, должен вырасти с нынешних 2 595 до 2 878 гривен. Поэтому максимальная пенсионная выплата может увеличиться на 2 830 гривен — с 25 950 до 28 780 гривен. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание «На пенсии».

Кому достанется большая надбавка

Однако такое значительное повышение получат не большинство украинских пенсионеров, а лишь те категории, для которых законодательством предусмотрены значительно более высокие специальные пенсионные выплаты. Речь идет прежде всего о лицах, чьи выплаты привязаны именно к верхней границе пенсионного обеспечения.

Для большинства пенсионеров на Хмельнитчине решающее значение имеет совсем другой показатель. Минимальная пенсия по возрасту вырастет лишь на 283 гривны — именно на столько повысят минимальный прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 2 595 до 2 878 гривен.

Почему пенсия ниже реальных потребностей

Главная сложность — в существенной разнице между официально утвержденной цифрой и реальными расходами на жизнь. По расчетам, приведенным во время обсуждения бюджетного проекта, еще в июле 2026 года фактическая стоимость базовой корзины потребностей для пенсионера достигала 7 455 гривен, тогда как для работающего гражданина этот норматив превышал 12 тысяч гривен. Разрыв между государственным минимумом и реальными потребностями остается значительным.

Официальный прожиточный минимум для государства является базовой точкой отсчета при вычислении различных социальных гарантий, а его размер ежегодно фиксируется в законе о Госбюджете. В то же время фактический показатель отражает реальные расходы и формируется на основе текущих рыночных цен на продукты, базовые товары и ежедневные услуги.

Когда станут известны окончательные суммы

Сейчас речь идет именно о показателях проекта Государственного бюджета на 2027 год, который правительство передало на рассмотрение народным депутатам. Обновленная самая низкая выплата в 2 878 гривен и предельная граница в 28 780 гривен пока остаются лишь планами, а не действующими размерами выплат.

Если парламент поддержит законопроект без существенных изменений, новые социальные стандарты вступят в силу с 1 января 2027 года. Окончательные суммы перерасчета будут определяться после финального принятия бюджетных решений и правительственных постановлений.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона 2026 в Хмельницкой области.