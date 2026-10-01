Доплаты для пенсионеров в Сумской области могут начислить не только по возрасту: Пенсионный фонд напомнил, что неработающие военные пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, получают надбавку — 50% прожиточного минимума за каждого такого родственника.

Доплаты для пенсионеров в Сумской области охватывают не только надбавки по возрасту. Пенсионный фонд напомнил об еще одном виде выплат — надбавке неработающим военным пенсионерам, имеющим на содержании нетрудоспособных членов семьи.

Такую надбавку начисляют к пенсии за выслугу лет и к пенсии по инвалидности. Право на нее имеют неработающие пенсионеры из числа бывших военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Исключение — те, кто служил только срочную службу.

Правила начисления определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 09.04.1992 № 2262-XII. Перечень нетрудоспособных членов семьи, дающих право на надбавку, закреплен в пунктах «а»–«д» статьи 30 этого закона, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Размер доплаты — 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за каждого нетрудоспособного члена семьи. Если в семье двое или более пенсионеров, одного и того же иждивенца учтут для надбавки только одному из них — по их выбору.

Кому надбавку не назначат

Деньги начисляют только на тех членов семьи, которые сами не получают других выплат. Речь о пенсии из солидарной системы, государственной социальной помощи лицам без права на пенсию или лицам с инвалидностью, помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также помощи на детей одиноким матерям. Если право на надбавку и выплату совпадает, придется выбрать что-то одно.

Какие документы нужны

Оформить надбавку можно через сервисные центры Пенсионного фонда в Сумской области. Нужны паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие родственные связи с иждивенцем (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке или решение суда), а также документы о пребывании члена семьи на содержании.

После проверки документов надбавку назначают и выплачивают вместе с основной пенсией ежемесячно — в размере 50% прожиточного минимума за каждого нетрудоспособного родственника.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона 2026 в Сумской области: когда включат отопление.

Также Politeka сообщала, следует успеть до 1 октября: кто сможет получить денежную помощь в Сумской области.