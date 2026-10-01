Денежная помощь во Львовской области — благотворительная организация «Каритас Украина» объявила третий этап грантов на развитие бизнеса: предприниматели могут получить до 237 тысяч гривен на приобретение или модернизацию оборудования.

Денежная помощь во Львовской области теперь доступна и предпринимателям — благотворительная организация «Каритас Украина» объявила о старте третьего круга грантовой поддержки для действующих микро-, малых и средних предприятий в рамках проекта Remarket.

Программа рассчитана на бизнес, работающий в сфере пчеловодства, швейного производства, пекарского дела или смежных направлениях. Размер микрогранта — до 237 тысяч гривен (до налогообложения). Средства можно направить на приобретение нового производственного оборудования или модернизацию имеющегося, однако они не предназначены для покрытия ежедневных операционных расходов предприятия.

Подать заявку могут предприятия, работающие более шести месяцев в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской или Хмельницкой областях. Кандидаты должны иметь клиентов и фиксировать продажи, четкий план развития и понимание, для чего привлекают средства, а также быть готовыми к планированию, обучению и отчетности.

Отдельное внимание при отборе будут уделять предприятиям, расширяющим коммерческие связи, а также бизнесам, которыми владеют или управляют женщины, молодежь, люди старшего возраста, ветераны, люди с инвалидностью и представители этнических меньшинств. Участникам нужно не просто перечислить необходимые материальные ценности, а подробно обосновать целесообразность инвестиций: объяснить проблему или возможность на текущем этапе, запланированные изменения и ожидаемый результат — рост производства или продаж, повышение производительности, выход на новые рынки или создание рабочих мест.

Как подать заявку

Регистрационные анкеты для каждой области размещены в документе «Приглашение к подаче заявок», а дополнительные разъяснения — в документе «Часто задаваемые вопросы по микрогрантовой поддержке». Дедлайн подачи заявок — до воскресенья, 11 октября, включительно.

Отбор кандидатов конкурентный, поэтому подача анкеты не гарантирует получение денег. Проект Remarket является трехлетней инициативой, которую «Каритас Украина» реализует в партнерстве с Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine и SPARK. Финансируют программу Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и If! Foundation, а также Caritas Österreich, Cordaid и Trocaire.

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