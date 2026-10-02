Начало отопительного сезона 2026 в Харькове будет зависеть от погоды — единой даты для всех городов Украины не существует. Несмотря на российские атаки, город уже круглосуточно восстанавливает сети и готовит дополнительное оборудование.

Когда включат тепло в Харькове, пока неизвестно — единой даты начала отопительного сезона в Украине не существует. Решение о подаче тепла принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на погоду в конкретном регионе.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток со средней суточной температурой воздуха +8 °C или ниже. По такому же порогу отопление отключают весной — когда температура в течение трех суток превышает +8 °C.

Начало отопительного сезона 2026 в Харькове прежде всего определяет погода. Если в начале осени несколько дней будет холодно, а затем снова потеплеет, батареи сразу по всей стране включать не будут.

Как город готовится к зиме

Несмотря на постоянные российские атаки, Харьков уже готовится к новому отопительному сезону. Город восстанавливает поврежденные сети, чтобы в домах как можно быстрее появились вода, газ и свет. Об этом в эфире «Ми-Украина» рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

По словам Терехова, город работает над усилением энергетической устойчивости и установкой дополнительного оборудования. Речь, в частности, об энергетических установках, модульных котельных и генерирующем оборудовании.

«Мы, не заканчивая прошлый отопительный сезон, уже начинаем готовиться к следующему отопительному сезону. К сожалению, это наша жизнь, к сожалению, это наши реалии», — отметил мэр.

Почему детали держат в секрете

Городская власть сознательно не раскрывает часть информации о подготовке к зиме, поскольку эти подробности могут быть использованы врагом. Из-за войны каждая зима для Харькова остается серьезным вызовом, поэтому работы идут фактически круглосуточно.

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