Начало отопительного сезона 2026 года в Черниговской области будет зависеть от погоды и технической готовности жилого фонда.

Начало отопительного сезона 2026 года в Черниговской области не привязано к одной дате для всех населенных пунктов.

По правилам, установленным постановлением Кабинета Министров №830, подачу тепла должны начать не позднее трех суток со средней температурой +8 °C или ниже. Решения принимаются органами местного самоуправления.

Поэтому короткое похолодание еще не означает автоматического запуска батарей. Если после холодных дней температура снова повысится, решение будет приниматься с учетом фактической погоды.

В Чернигове подготовка к зиме уже идет. По данным АО «Облтеплокоммунэнерго», 473 жилых дома получили акты готовности. Это 67% домов, обслуживаемых предприятием.

Работы продолжаются не только в жилищном фонде. Специалисты готовят к холодам также объекты социальной сферы.

Самая сложная ситуация сейчас с ОСМД и ведомственными домами. Там же оформлено меньше всего актов готовности. В АО "ОТКЕ" отмечают, что это может усложнить безопасный и своевременный запуск отопления.

В социальной сфере показатели тоже пока различаются. Детские садики готовы на 76%, школы – на 56%, медицинские учреждения – на 42%.

Начало отопительного сезона 2026 года в Черниговской области будет зависеть не только от температуры. Важно, чтобы конкретные дома и объекты имели необходимые документы и технически подготовлены.

Коммунальные службы продолжают проверять тепловые сети, котельные и другие элементы системы. Отдельное внимание уделяется зданиям, еще не подтвердившим готовность.

Если средняя температура в течение трех суток будет оставаться на уровне +8 °C или ниже, местные власти будут иметь основания для начала отопительного периода. В то же время окончательное решение будет принято на местном уровне.





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