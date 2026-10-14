Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 15 по 21 октября обещает осадки как минимум четыре дня и перепад температур до 7°: максимум прогреется до +19°, а минимум днём составит всего +12°.

дожди с похолоданием на Харьковщине синоптики прогнозировали ещё с 14 по 20 октября, а новый недельный прогноз с 15 по 21 октября показывает, что осадки вернутся на Харьковщину как минимум четыре дня подряд.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Харьковской области в течение недели с 15 по 21 октября будут колебаться от +12° до +19°.

В четверг, 15 октября, воздух прогреется лишь до +12°, ночью похолодает до +10°. Небо затянет облаками, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 16 октября, столбики термометров подтянутся вверх — днём до +18°, ночью до +12°. Облачно с прояснениями, осадки также возможны.

В субботу, 17 октября, температура удержится на отметке +19° — это самый тёплый день недели, ночью будет +14°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 18 октября, днём так же +19°, ночью чуть прохладнее — +13°. Облачно с прояснениями, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 19 октября, воздух прогреется до +16°, ночью — до +13°. Облачность переменная, осадки возможны.

Во вторник, 20 октября, днём удержится +16°, ночью похолодает до +12°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 21 октября, максимум снизится до +15°, а ночью столбики термометров опустятся аж до +8°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет суббота, 17 октября, с максимумом +19°, а самым прохладным днём будет четверг, 15 октября, — всего +12°. Перепад температур за неделю достигнет 7°, а осадки синоптики прогнозируют в четверг, пятницу, воскресенье и понедельник.

В дни с осадками харьковчанам стоит иметь при себе зонт и быть внимательнее за рулём из-за мокрой дороги. А учитывая, что до среды ночная температура опустится до +8°, одеваться стоит теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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