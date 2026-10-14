Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 15 по 21 октября обещает четыре дня с осадками и максимум воздуха до +18° в воскресенье, 18 октября.

затяжные дожди уже накрывали регион неделей ранее, а новая неделя, с 15 по 21 октября, также принесет четыре дождливых дня в Днепропетровской области.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +11° до +18°.

Четверг, 15 октября, начнет неделю прохладно: днем воздух прогреется лишь до +11°, ночью температура удержится на той же отметке +11°. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 16 октября, столбики термометров днем поднимутся до +15°, ночью похолодает до +11°. Облачность сохранится, возможны осадки.

Суббота, 17 октября, принесет небольшое потепление — днем +16°, ночью +12°. Небо останется облачным, осадки также возможны.

В воскресенье, 18 октября, неделя выйдет на пик тепла: днем +18°, ночью +13°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Понедельник, 19 октября, удержит температуру на отметке +18° днем, ночью потеплеет до +15°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Во вторник, 20 октября, воздух охладится до +17° днем, ночью — до +12°. Облачность переменная, без осадков.

Среда, 21 октября, завершит неделю прохладой: днем +16°, ночью самая низкая отметка недели — +10°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 18 октября, с температурой +18°, а самым холодным — четверг, 15 октября, и среда, 21 октября, с отметками +11° и +16° соответственно (ночной минимум +10° придется именно на среду). Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки прогнозируют в четверг, пятницу, субботу и понедельник.

Из-за дождливых дней стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем — дорога может быть скользкой. А учитывая перепад температур в 7° в течение недели, синоптики советуют одеваться теплее, особенно утром и вечером, — это особенно касается людей пожилого возраста.

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