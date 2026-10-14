Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 15 по 21 октября обещает спокойное начало и дожди во второй половине недели: максимум воздуха прогреется до +17°, а минимум днем составит +13°.

синоптики уже предупреждали о дождях на Одесчине на прошлой неделе, а новый прогноз показывает, что осадки вернутся и во второй половине следующей недели, хотя первые дни обещают сухую погоду.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Одесской области с 15 по 21 октября будет колебаться от +13° до +17°.

В четверг, 15 октября, в Одессе ожидается малооблачная погода без осадков: воздух днем прогреется до +15°, а ночью охладится до +10°.

В пятницу, 16 октября, облачность возрастет с прояснениями, осадков не предвидится, а столбики термометров опустятся до +13° днем и +9° ночью — это станет самым прохладным днем недели.

В субботу, 17 октября, сохранится облачно с прояснениями и без осадков, температура днем поднимется до +15°, ночью — до +10°.

В воскресенье, 18 октября, погода останется без изменений по облачности, осадков также не ожидается, а воздух днем прогреется до +16°, ночью похолодает до +9°.

В понедельник, 19 октября, небо затянут тучи, и синоптики прогнозируют возможные осадки: дневная температура удержится на отметке +16°, ночная поднимется до +12°.

Во вторник, 20 октября, несмотря на малооблачную погоду, возможные осадки сохранятся, а воздух прогреется до +17° днем — это станет самым теплым днем недели, ночью ожидается +14°.

В среду, 21 октября, малооблачная погода с возможными осадками продлится, дневная температура составит +16°, ночная — +14°.

Итак, теплее всего в Одесской области будет во вторник, 20 октября (+17° днем), а прохладнее всего — в пятницу, 16 октября (+13° днем). Перепад температур за неделю составит всего 4°, что свидетельствует о стабильной погоде без резких изменений. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, вторник и среду, 19-21 октября.

Из-за возможных осадков во второй половине недели одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. В остальные дни погода будет оставаться комфортной для прогулок и повседневных дел.

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