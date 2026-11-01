Графики отключения света в Черкасской области на неделю со 2 по 8 ноября обнародовали энергетики.

Графики отключения света в Черкасской области на следующую неделю снова обновили - энергетики предупредили, в какие часы не будет электричества в Черкассах и Смеле со 2 по 8 ноября.

Плановые работы будут проходить в светлое время суток, так что бытовые потребители успеют подготовиться и зарядить технику.

О новом расписании сообщает «Черкассыоблэнерго» - отключения связаны с ремонтом электросетей и продлятся ориентировочно семь-девять часов подряд.

Когда не будет света в Черкассах

В областном центре отключения запланированы с 09:00 до 16:00. 2 ноября без света останутся переулок Майора Зайцева, переулок Капитана Лифаря, часть улицы Смелянской и улица В. Ложешникова.

3 ноября энергетики будут работать на улице Крещатик, бульваре Т. Шевченко, улицах Косинского и В. Стуса, а также в Молдавском переулке.

5 ноября свет будут отключать на улице М. Грушевского, бульваре Т. Шевченко, улице Крещатик и Святотроицкой. На 6 ноября работы запланированы на бульваре Т. Шевченко, улицах М. Грушевского и Крещатик.

График для Смелы

В Смеле отключения продлятся дольше - с 08:00 до 17:00. 2 ноября без электроэнергии останутся улицы Ромейко, Волынская, Первопечатника И. Федорова, Одесская, Соборная и Техническая, а также несколько переулков.

3 ноября работы продолжатся в районе улиц Серебрянской, Живописного и Технической, к которым добавятся улицы М. Леонтовича, В. Чорновола и Соборная.

4 ноября обесточат переулок Локомотивный, улицы Виноградную, В. Стуса и Репина, а 5 ноября - улицы Весеннюю, Каштановую, Строителей, С. Ковалевской и И. Мазепы.

Что делать во время отключения

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а холодильник лишний раз не открывать, чтобы продукты дольше оставались холодными. Точные адреса и возможные изменения стоит проверять на официальном сайте «Черкассыоблэнерго».

Ранее Politeka сообщала, зарядите телефоны и павербанки: опубликованы графики отключения света в Черкассах 27 октября.