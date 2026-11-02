Графики отключения света в Кропивницком на 3 ноября охватывают несколько десятков улиц - в части города энергетики проведут техническое обслуживание, в другой - текущий ремонт сетей.

Отключение света в Кропивницком на этой неделе продолжатся - на вторник, 3 ноября, энергетики запланировали сразу два вида работ, которые временно обесточат часть города.

Отключения связаны с плановыми работами на электросетях и никак не касаются графиков почасовых отключений. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго.

Первая группа адресов останется без света с 08:00 до 17:00 - здесь специалисты будут проводить техническое обслуживание оборудования. Вторая - с 09:00 до 17:00, где будут выполнять текущий ремонт.

Техническое обслуживание: с 08:00 до 17:00

Самый большой перечень улиц связан именно с техобслуживанием. Без электроснабжения в этот промежуток будут улицы Юрия Липы, Юрия Краснокутского, Елены Телиги, Пляжная, Бердянская, Семена Тютюшкина, Валентина Глушко, Кароля Шимановского, Михаила Янгеля, Канижская, Левка Мациевича, Ярославская, Вадима Высочина, Варшавская, Героев-земляков.

Также частично обесточат дома на Новослободской (49/88, 51/83), улице Натальи Ужвий (1/21), Панаса Михалевича (31/33, 50), Севастопольской (52а, 58, 63а, 75а, 79а, 85, 87, 93), Павла Сницара (93) и в переулке Героев-земляков (дом 121-а).

Текущий ремонт: с 09:00 до 17:00

Вторую группу адресов обесточат на час позже - с 09:00. Здесь речь идет о текущем ремонте сетей. Без света будут находиться дома на улице Преображенской (80, 88, 88а, 88б), Покровской (69, 73), а также отдельные здания на Гоголя (140а), Александрийской (68/50) и Державности (20, 28, 28 К1, 28я, 30).

Энергетики напоминают, что указанное время может несколько сдвигаться в зависимости от объема работ, а питание обычно восстанавливают сразу после их завершения, не дожидаясь окончания указанного промежутка.

Что делать, если свет не появился вовремя

Если после 17:00 электроснабжение не восстановилось, стоит обратиться в кол-центр Кировоградоблэнерго или проверить актуальную информацию на официальном сайте оператора. Специалисты рекомендуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды, если квартира оборудована электронасосом.

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