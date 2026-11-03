Графики отключения света в Кропивницком на 4 ноября 2026 года обнародовало Кировоградоблэнерго. Без электроэнергии в разные часы дня останется часть улиц областного центра.

Отключение света в Кропивницком со 2 по 8 ноября продолжаются по утвержденному графику. Во вторник, 4 ноября 2026 года, энергетики будут обесточивать отдельные улицы города в три временных промежутка. Графики отключения света в Кропивницком на 4 ноября сообщает Кировоградоблэнерго на официальном сайте.

Самое масштабное отключение продлится с 08:00 до 17:00. В этот период без света останутся десятки улиц в разных районах города - от центральной части до окраин.

Какие улицы обесточат с 08:00 до 17:00

Под первый, самый длинный график попали улицы Юрия Липы, Юрия Краснокутского, Елены Телиги, Пляжная, Новослободская, Бердянская, а также проспекты Университетский, Победы и Винниченко. Обесточат часть домов на Студенческом бульваре, улицах Гоголя, Киевской, Героев-земляков, Энергетиков, Степана Бандеры, Руслана Слободянюка, Юрия Олефиренко и многих других.

Полный перечень адресов по отдельным номерам домов опубликован на сайте облэнерго. Энергетики советуют жителям заранее зарядить телефоны и павербанки и позаботиться о запасе воды.

Отключение с 09:00 до 13:00

В более короткий утренний график включены улица Черных запорожцев, переулок Спасский, улицы Светлая, Запорожская, Дальневосточная и переулок Мирный. Также без света в эти часы будут жители переулка Петра Болбочана, переулка Великовисковского и улицы Михаила Омеляновича-Павленко.

Отключение с 12:00 до 17:00

Послеобеденное обесточивание коснется улиц Лелековской, Балашовской, Ивана Выговского, Филатова и Богдана Хмельницкого. Отключат также переулок Павла Полуботка, проезд Евгения Березняка, переулок Хотинский, улицу Левка Лукьяненко и садовые товарищества «Дружба».

Плановые отключения связаны с ремонтными работами на электросетях. Графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме и погодных условий.

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