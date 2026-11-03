Графики отключения света в Харьковской области на 4 ноября обнародовала местная власть.

Графики отключения света в Харьковской области снова актуальны - 4 ноября часть потребителей в городе Люботин останется без электричества во время плановых работ на сетях.

Отключение электроснабжения продлится с 09:00 до 16:09. Именно на это время энергетики запланировали технические работы, поэтому жителям стоит заранее зарядить гаджеты и запастись водой.

Об этом сообщает Люботинская громада. Перечень адресов опубликован на официальном сайте громады.

Свет будут отключать поэтапно, тремя очередями. Первая стартует в 09:00:26, вторая - в 09:00:34, третья - в 09:00:45. Все три завершатся в 16:09:59.

Какие улицы останутся без света

Первая очередь коснется улицы Державная (дома 54/2, 56/1), улицы Ревчанская (11, 12/33) и переулка Дуншовский, где обесточат почти четыре десятка домов.

Во второй очереди отключат улицу Дуншовская (более 20 домов), улицу Кривая (почти 20 адресов), часть улицы Ревчанская, улицы Рябиновая и Скифская, а также въезды Боровский, Дуншовский и Купянский.

Третья очередь охватит въезд Луговой, улицу Вадима Соколова (17 домов), улицу Слобожанская (дом 175), улицу Харьковская, переулок Романа Иващенко и переулок Холодногорский.

Что делать во время отключения

Энергетики советуют заранее пополнить запас питьевой воды, зарядить телефоны, павербанки и фонарики. Если в квартире есть электроотопление или электроплита, стоит подготовить альтернативный способ приготовления еды и обогрева.

Людям, которые зависят от электроприборов по состоянию здоровья, рекомендуют заранее согласовать с родными план действий на семь часов без света.

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