Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 3 по 9 ноября обещает заметный перепад температур: от +12° в начале недели до +5° в середине. Осадки синоптики прогнозируют только в пятницу, 6 ноября.

Похолодание уже накрывало регион неделю назад, а теперь синоптики предупреждают о новом перепаде температур в Днепропетровской области: неделя начнется с относительного тепла, но уже в четверг столбики термометров опустятся до +5°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +5° до +12°.

Во вторник, 3 ноября, в области будет самое теплое за весь период — воздух прогреется до +12° днем, а ночью ожидается +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 4 ноября, температура начнет снижаться: днем до +9°, ночью — до +7°. Облачность останется переменной, с прояснениями, без осадков.

Четверг, 5 ноября, станет самым прохладным днем недели — столбики термометров удержатся на отметке +5° днем и +3° ночью. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 6 ноября, несмотря на незначительное потепление до +6° днем, именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки. Ночью температура опустится до +2°, облачность переменная.

В субботу, 7 ноября, воздух прогреется до +5° днем, ночью ожидается +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Воскресенье, 8 ноября, принесет небольшое потепление — днем до +7°, однако ночью ожидаются нулевые температуры. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Завершится неделя в понедельник, 9 ноября: днем +5°, ночью +2°, небо будет малооблачным, без осадков.

Итак, самое теплое в Днепропетровской области будет во вторник, 3 ноября, — до +12°, а самое прохладное — в четверг, 5 ноября, когда максимум не превысит +5°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки прогнозируют только в пятницу, 6 ноября.

Учитывая резкий перепад температур, синоптики советуют жителям области одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В пятницу, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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