Похолодание уже накрывало регион неделю назад, а теперь синоптики предупреждают о новом перепаде температур в Днепропетровской области: неделя начнется с относительного тепла, но уже в четверг столбики термометров опустятся до +5°.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +5° до +12°.
Во вторник, 3 ноября, в области будет самое теплое за весь период — воздух прогреется до +12° днем, а ночью ожидается +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.
В среду, 4 ноября, температура начнет снижаться: днем до +9°, ночью — до +7°. Облачность останется переменной, с прояснениями, без осадков.
Четверг, 5 ноября, станет самым прохладным днем недели — столбики термометров удержатся на отметке +5° днем и +3° ночью. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.
В пятницу, 6 ноября, несмотря на незначительное потепление до +6° днем, именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки. Ночью температура опустится до +2°, облачность переменная.
В субботу, 7 ноября, воздух прогреется до +5° днем, ночью ожидается +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.
Воскресенье, 8 ноября, принесет небольшое потепление — днем до +7°, однако ночью ожидаются нулевые температуры. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.
Завершится неделя в понедельник, 9 ноября: днем +5°, ночью +2°, небо будет малооблачным, без осадков.
Итак, самое теплое в Днепропетровской области будет во вторник, 3 ноября, — до +12°, а самое прохладное — в четверг, 5 ноября, когда максимум не превысит +5°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки прогнозируют только в пятницу, 6 ноября.
Учитывая резкий перепад температур, синоптики советуют жителям области одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В пятницу, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.
Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о резком похолодании: прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 1 по 7 ноября.
Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о похолодании: прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 31 октября по 6 ноября.